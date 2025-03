Le doublé de Georges Mikautadze avec la Géorgie

Solide.

Opposée à l’Arménie en barrages de la Ligue des nations, la Géorgie n’a pas tremblé en l’emportant largement au stade Vazgen Sargsyan Republican Stadium ce jeudi (0-3). Dans cette rencontre, un joueur de Ligue 1 a particulièrement brillé : Georges Mikautadze. Titularisé à la pointe de l’attaque, le Lyonnais n’a pas mis longtemps avant de frapper. Alors que Giorgi Kochorashvili avait ouvert le score pour les hommes de Willy Sagnol, l’ancien joueur de Metz a été creuser l’écart comme un grand à la 37e minute.

🇦🇲-🇬🇪 Georges Mikautadze fait le break ! L'attaquant de l'OL vient tromper le gardien arménien avec malice Suivez la rencontre sur L'Équipe live foot > https://t.co/mK0Cb23Chi#lequipeFOOT pic.twitter.com/12owJ64sCW — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 20, 2025

Déjà 16 buts en sélection

Mais, il avait encore faim. Juste avant l’heure de jeu, Mikautadze, servi sur un plateau par Giorgi Chakvetadze, double la mise sur une contre-attaque éclair et inscrit son 16e but en sélection, avant d’être mis au frigo sept minutes plus tard. Ce n’est que la deuxième fois qu’il inscrit plus de deux buts avec son pays. Sinon, Zuriko Davitashvili (Saint-Étienne) a été correct, tandis que Khvicha Kvaratskhelia, lui, était suspendu.

Paulo Fonseca va bien dormir ce soir.

Kvaratskhelia, et bien là