La Géorgie chute d’entrée face à la Turquie

Géorgie 1-3 Turquie

Buts : Davitashvili (63e), Kvaratskhelia (90e +8) pour la Géorgie // Müldür (3e), Aktürkoglu (41e, 52e) pour la Turquie.

Le réveil aura trop traîné.

Démarrage musclé d’entrée de jeu dans le groupe E, où la Turquie s’impose à Tbilissi pour prendre la tête de sa poule. Après un départ canon, les visiteurs se sont fait peur mais voient leur domination récompensée.

Dès la troisième minute, Mert Müldür montre qu’il n’est pas venu en Géorgie pour bouffer des khinkalis. Récupérant de la tête un centre d’Arda Güler venu de la gauche, l’arrière-droit de Fenerbahçe assomme Mamardashvili d’un coup de casque rageur à 9 mètres (0-1, 3e). Deux occasions, deux buts, c’est ce qu’on appelle une leçon de realizmoglu : cinq minutes avant la pause, les Géorgiens renvoient mal un coup-franc et Akürkoglu profite du cafouillage pour tenter sa chance du droit à 15 mètres. Bingo, ça rentre (0-2, 41e).

Visiblement, Willy Sagnol a poussé une sacrée gueulante à ses joueurs dans le vestiaire puisque ce sont eux qui dominent désormais les débats (68% de possession) et se créent le plus d’occasions. Seulement voilà : le réalisme turc vient frapper une nouvelle fois, sur la seule tentative du second acte. Akgün profite d’une nouvelle erreur défensive géorgienne pour lancer un une-deux avec Arda Güler et sert de nouveau Aktürkoglu, lequel, isolé dans l’axe, n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (0-3, 52e).

Pour la Géorgie, c’en est trop. Ils n’ont pas participé au dernier Euro pour rien tout de même ! La révolte démarre à l’heure de jeu : Bien placé au second poteau, Zuriko Davitashvili reprend un bon centre de Mekvabishvili pour sauver l’honneur (1-3, 63e). Puis, les esprits s’échauffent. A peine rentré en jeu, Baris Yilmaz tacle un peu trop durement Kochorashvili et l’arbitre à besoin de la VAR pour le renvoyer aux vestiaires… deux minutes après son entrée en jeu. Willy Sagnol, bien énervé lui aussi, l’accompagne pour les 20 dernières minutes et on n’aurait pas aimé se retrouver entre les deux dans le tunnel.

Malgré cette supériorité numérique sur le terrain, la Géorgie ne parvient pas à remonter la pente. Le but de Kvaratskhelia en toute fin de temps additionnel (90e+8) restera anecdotique et, au moment d’affronter la Bulgarie ce dimanche, les Croisés feraient bien d’imiter le leitmotiv de leur adversaire du soir : prudence et efficacité.

L’équipe type de l’Euro 2024