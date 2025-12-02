S’abonner au mag
  • France
  • OGC Nice

Comme Moffi et Boga, Nice dépose plainte

CG
Une vraie fracture.

La sixième défaite d’affilée de Nice, à Lorient, et le retour très tendu des Aiglons dans la soirée de dimanche continuent de laisser des traces. La semaine reste agitée sur la Côte d’Azur, où la crise est plus que sportive. 

Le club suit Boga et Moffi

Ce mardi soir, le club azuréen a fait savoir qu’en accord avec le propriétaire INEOS, il déposait également plainte contre X après les incidents du week-end. Si les récits divergent, Jérémie Boga et Terem Moffi avaient également déposé une plainte en ce début de semaine après avoir été placés en arrêt maladie.

En parallèle, les réunions se multiplient à Nice, où Franck Haise s’interrogerait sur son avenir au sein du club, quelques jours après avoir proposé à ses dirigeants de le virer s’ils estimaient cela nécessaire, tout comme Florian Maurice, le directeur sportif, qui aurait pris du recul ces dernières heures, selon L’Équipe.

Les défaites de fin d’année, c’est décidément difficile à digérer.

Nice : la baie des Anges face à ses démons

CG

