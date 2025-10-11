L’Espagne éteint la Géorgie

En maîtrise totale, l’Espagne s’est facilement imposée face à la Géorgie en marquant un but lors de chaque mi-temps. Avec neuf points, la Roja passe leader de la poule E dans ces qualifications pour la Coupe du monde 2026. Troisième avec trois unités au compteur, son adversaire n’a pas existé.

Espagne 2-0 Géorgie

Buts : Pino (24e) et Oyarzabal (64e)

Parfois, l’écart de niveau entre deux équipes s’avère trop important pour qu’un vrai match ait lieu. Parfois, le scénario d’une partie se déroule exactement comme attendu. Parfois, il n’y a pas besoin de regarder le score final pour connaître le vainqueur d’un duel. L’Espagne-Géorgie de ce samedi, comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026, s’est inscrit dans cette veine : sans aucune surprise, la Roja a outrageusement roulé sur la bande de Willy Sagnol et s’est facilement imposée en faisant trembler les filets une fois par période. Le travail est fait pour le leader du groupe E (neuf points, soit trois de plus que la Turquie), même si les visiteurs (troisièmes de la poule, avec trois unités au compteur) ont évité la raclée.

Domination totale, but logique et penalty sauvé

Malgré les absences de Lamine Yamal et Nico Williams, l’Espagne s’avance en favori. Un statut que la Roja fait d’ailleurs respecter dès les premières minutes de la rencontre, sa domination étant totale. Les occasions suivent logiquement cette tendance, Ferran Torres croyant par exemple provoquer un penalty sur un contact avec Giorgi Kochorashvili et Mikel Oyarzabal ne cadrant pas sa tête. Puis, après une opportunité pour Pedri et avant la demi-heure, Yeremy Pino ouvre le score sur un centre signé Robin Le Normand. Un but mérité, au vu de la supériorité des locaux qui ne ratent pas une passe. C’est même un petit miracle que le break ne voie pas le jour, alors que la pause approche : Giorgi Mamardashvili stoppe un péno de Torres provoqué par le gardien sur le tireur à la suite d’une mauvaise passe en retrait de Lasha Dvali, le portier s’interpose encore devant Oyarzabal et Mikel Merino se foire.

Oyarzabal, enfin !

Au retour des vestiaires, même topo : l’Espagne enchaîne les situations, et la Géorgie galère à résister et à exister. Arrêt de Mamardashvili sur une tentative d’Oyarzabal, double poteau pour Pedro Porro et le même Oyarzabal dans la même action… L’outsider ne rompt pas, jusqu’à la 64e minute et la réalisation de l’inévitable Oyarzabal : sur coup franc, le joueur de la Real Sociedad trouve enfin la faille. De quoi faire réagir l’adversaire ? Avec une possession d’à peine 20%, c’est peu probable… En maîtrise totale, Luis de la Fuente procède à une revue d’effectif et voit Unai Simon sortir de sa sieste pour contrôler un essai aussi osé que lointain de Giorgi Gocholeishvili. 2-0, résultat final : le plus faible a cédé, le plus fort a gagné, et le suspense n’a pas franchement duré.

Espagne (4-3-3) : Simon – Porro (Llorente, 74e), Le Normand, Cubarsí, Cucurella – Pedri (Barrios, 75e), Merino, Zubimendi (Garcia, 81e) – Oyarzabal (Iglesias, 65e), Torres, Pino (Baena, 65e). Entraîneur : De la Fuente.

Géorgie (4-4-2) : Mamardashvili – Kakábadze (Azarovi, 80e), Goglichidze, Kashia, Dvali – Gocholeishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili (Mamuchashvili, 86e), Kiteishvili (Gagnidze, 69e) – Mikautadze (Kvernadze, 69e), Kvaratskhelia (Davitashvili, 69e). Entraîneur : Sagnol.

Le pétard d'Oyarzabal ! L'Espagnol marque en puissance sur coup franc, et ça fait désormais 2-0 Suivez le match en direct sur la chaine L'Équipe #lequipeFOOT pic.twitter.com/Mj81d44ibS — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 11, 2025

