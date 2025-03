Dayot Upamecano : « Dans les duels, on n’était pas là »

Enfin, les termes.

Dans la foulée du revers de l’équipe de France en Croatie lors du quart de finale aller de la Ligue des nations, Dayot Upamenaco, contrairement à Didier Deschamps, n’a pas hésité à pointer les errements des Bleus ce jeudi au micro de TF1 : « On a mal entamé le match. On a perdu beaucoup de ballons. Dans les duels, on n’était pas là. Le point positif, c’est qu’en deuxième période, on a bien réagi. Tout va se jouer au Stade de France. Il reste encore un match on va tout donner. J’espère qu’on va sortir un autre match. »

"On a manqué d'agressivité dans certains duels..." Mattéo Guendouzi après la défaite des Bleus au micro de @saberdesfa dans l'après-match à suivre en direct sur TF1 et @tf1plus : https://t.co/xItoXgRCUj pic.twitter.com/iSpZXw80Hz — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 20, 2025

Guendouzi : « Il y a de l’espoir »

Également interrogé à la fin de la rencontre, Mattéo Guendouzi, qui fêtait sa 12e sélection avec l’EDF, a lui aussi dressé un constat plutôt clair de la performance décevante de l’équipe de France ce soir : « On a un peu raté la première période. On a perdu des ballons qu’on ne perd pas normalement. On a manqué un peu d’agressivité, a lâché le milieu de terrain. Ils ont eu 2-3 occasions et ils les ont mises au fond. Il y a eu beaucoup de choses positives en première période. On a eu des situations pour marquer. On n’a pas eu d’efficacité, mais on sait qu’il reste un match retour. Et si on fait pareil qu’en deuxième, il y a de l’espoir. Il faut respecter la Croatie. Ils ont fait leur match. Ils ont fait un bon match dans l’ensemble. Chacun a eu sa période. Ils ont eu la première, on a eu la deuxième. Avec un but, tout peut changer. Le prochain but sera très important. »

Ce qui est bien, c’est que ça ne peut pas être pire.

