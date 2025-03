La tactique surprenante de Thomas Tuchel pour gagner le prochain Mondial

Les hugs, clé de la réussite ?

Nouvel homme fort de l’Angleterre, Thomas Tuchel a décidé de marquer les esprits dès son premier rassemblement. L’Allemand n’a pas évoqué la moindre consigne tactique lors de son discours inaugural, préférant insister sur la nécessité de former une « fraternité ». Son mot d’ordre ? Rester soudés dans les moments difficiles, tout en s’exprimant librement sur les sujets délicats.

Il s’est même appuyé sur l’exemple des grandes équipes de NBA, expliquant que les plus victorieuses étaient aussi celles où l’on se tapait le plus dans la main et où l’on se prenait le plus dans les bras. Eh oui, pour le nouveau sélectionneur, la solution c’est ça : des câlins, des confidences, du contact humain… Une véritable « bromance » pour sa team finalement !

Tuchel fait déjà de l’effet

L’approche a marqué l’effectif, notamment Morgan Rogers, qui a déjà évolué avec Guardiola, Emery et Southgate et qui voit déjà une différence. « Sa présence est différente », confie-t-il au Standard, impressionné par l’aura du technicien allemand. Mais Tuchel n’est pas là que pour jouer les grands frères bienveillants. Troisième sélectionneur étranger de l’histoire des Three Lions, il a une mission claire : faire de l’Angleterre une équipe capable de conquérir le monde dès 2026. Son contrat n’est que de 18 mois et s’il veut que l’aventure se prolonge, un titre est presque incontournable. Lui et le pays veulent des résultats au plus vite, dès les matchs contre l’Albanie et la Lettonie ce vendredi et lundi.

Nouvelle mentalité débloquée.

