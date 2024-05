La capitaine de la sélection anglaise prolonge son histoire avec Arsenal

La bromance continue.

La fidélité se fait de plus en plus rare dans le football actuel, mais heureusement il existe des personnages tels que Leah Williamson pour nous contredire. La défenseuse de 27 ans a annoncé ce lundi la prolongation de son contrat avec la section féminine d’Arsenal. Une histoire débutée il y a 19 ans, lorsque la toute jeune Williamson signait sa première licence avec le club londonien. Depuis, elle est devenue vice-capitaine de l’équipe, a remporté un titre de championne d’Angleterre, quatre Coupes de la Ligue et deux FA Cup, et a même remporté le championnat d’Europe avec la sélection anglaise en 2022. La joueuse a confirmé la bonne nouvelle à ses fans dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, dans laquelle elle retrace son histoire sportive et personnelle avec Arsenal.

Dans un communiqué partagé par le club, le coach d’Arsenal Jonas Eidevall a tenu à saluer la décision de sa joueuse : « Elle nous apporte tellement sur et en dehors du terrain : leadership, responsabilité et engagement. Leah a un lien spécial avec Arsenal, et j’ai hâte de continuer à travailler avec elle pour apporter plus de succès à ce grand club. » Touchée aux ligaments croisés en avril 2023, Leah Williamson n’aura disputé que 9 petits matchs avec les Gunners cette saison.

