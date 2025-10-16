Carton plein pour les équipes anglaises, le Bayern renoue avec le succès

Une soirée sans matchs nuls.

À l’instar de la journée de mercredi, les quatre rencontres du jour ont sacré un vainqueur. Une soirée qui a une nouvelle fois fait étal du talent des écuries anglaises. Si Chelsea a montré la voie mercredi soir face au Paris FC (4-0), Manchester United et Arsenal lui ont emboité le pas. Les Red Devils se sont ainsi offertes un deuxième succès consécutif sur la plus petite des marges face à l’Atlético de Madrid grâce à la réalisation de Fridolina Rolfö (0-1, 24e). Arsenal de son côté a mis fin à sa gueule de bois après sa défaite sur sa pelouse face à l’OL Lyonnes (1-2) la semaine passée en se vengeant sur Benfica, bien aidé par le but inscrit contre son camp de Diana Gomes (0-1, 57e) avant que le duo Chloé Kelly-Alessia Russo n’a définitivement entériné la victoire des Gunners en fin de match (0-2, 89e).

Last-Minute-Schüller 💯 FC Bayern Frauen siegen gegen Juve! 👊 🗞️ Zum Spielbericht: https://t.co/bzWKGrFvI7 pic.twitter.com/EX7IiJedxE — FC Bayern Frauen (@FCBfrauen) October 16, 2025

Le Bayern au bout du suspense

Giflées par le Barça lors de de la première journée de C1 (7-1), les Bavaroises sont parvenues à arracher les trois points au bout du temps additionnel grâce au 100e but sous les couleurs munichoises de Lea Schüller (2-1, 90e+4). Les protégées de José Barcala se sont toutefois fait peur. Si elles sont parvenues à ouvrir le score avant le quart d’heure de jeu grâce à l’inévitable Pernille Harder (1-0, 11e), Les Turinoises sont parvenues à recoller au score seulement six minutes plus tard grâce à Eva Schatzer (1-1, 17e). Mais ce sont bien les Allemandes qui ont su tirer leur épingle du jeu et profiter de leur dynamique retrouvée après leur large succès en championnat sur la pelouse de Wolfsburg samedi dernier (1-3). Elles retrouveront Arsenal lors de la prochaine journée d’UWCL.

Pendant ce temps, le PSG s’est de nouveau incliné cette fois face au Real Madrid.

Atlético de Madrid 0-1 Manchester United

But : Rolfö (24e) pour les Red Devils

Expulsions : Alexia (74e) côté Atléti // Janssen (37e) côté Man U

FC Bayern Munich 2-1 Juventus

Buts : Harder (11e), Schüller (90e+4) pour les Bavaroises // Schatzer (17e) pour la Vieille Dame

Benfica 0-2 Arsenal

Buts : Gomes (57e, csc), Russo (89e) pour les Gunners

