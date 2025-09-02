S’abonner au mag
  • C1 (F)
  • Manchester United-Hammarby (1-0)

Les joueuses de Manchester United ont dû payer leur billet d’avion pour revenir de Suède

LT
Faut bien payer les transferts de cet été !

En battant Hammarby ce samedi lors du deuxième tour des qualifications pour la Ligue des champions (1-0), les joueuses de Manchester United pensaient faire la fête ce week-end en revenant au bercail. Mais c’était sans compter l’organisation des Red Devils qui avait réservé un voyage avec une escale pour rentrer de Stockholm (alors qu’il existait des options directes), ne faisant atterrir l’équipe et le staff qu’à 22 heures le dimanche.

Selon le Telegraph, le club a tout de même informé ses joueuses qu’elles pouvaient réserver un vol direct et plus rapide de leur côté… Mais à leurs frais. Une situation qui a évidemment fait jaser au sein du vestiaire, alors que les Mancuniennes venaient de valider leur ticket pour l’ultime tour de qualifications. Elles y défieront les Norvégiennes de Brann dans une confrontation aller-retour.

Cette fois, peut-être que Manchester United prévoit de prendre un retour direct mais en bus.

L’étrange tactique des féminines de Manchester United sur coup franc

LT

