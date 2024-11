Ian Wright : «  Manchester United se moque de son équipe féminine »

Un ancien Gunner torpille un vieux club rival.

Véritable légende de la Premier League, Ian Wright n’a pas sa langue dans sa poche pour fustiger tout ce qui ne va pas dans le football moderne. Dans un podcast consacré au football féminin sur sa chaîne YouTube, l’ancien striker de Crystal Palace et d’Arsenal a tiré à boulets rouges sur Manchester United en raison du manque d’attention porté sur la section féminine du club. « Lorsque vous entendez des rumeurs selon lesquelles Manchester United dirait en interne vouloir régler les problèmes de la section féminine une fois les problèmes de la section masculine résolus, on peut sincèrement se demander quand est-ce que cela se produira ? On voit aujourd’hui à quel point l’équipe masculine est loin du compte. Quand est-ce qu’ils s’intéresseront aux joueuses ? Je crois sincèrement, surtout au vu des performances de Manchester United Women, qu’ils s’en moquent. Ils ne s’en soucient vraiment pas assez. »

Les Red Devils occupent actuellement la cinquième place de la FA Women’s Super League, avec un niveau de jeu bien inférieur à celui de Chelsea, Manchester City ou Arsenal. Bien que club le plus titré du championnat anglais chez les hommes, Manchester United n’a encore jamais remporté une seule fois le trophée national féminin. Ian Wright n’a pas visé que les Mancuniens, puisqu’il a aussi invité les supporters d’autres clubs à manifester davantage d’exigence envers le traitement des sections féminines. « Cela dépend des supporters, ils doivent faire comprendre à leur club qu’ils n’acceptent pas ça. Manchester United, le Real Madrid et la Juventus : ces grands clubs historiques du football devraient être les pionniers en la matière. Mais ce n’est pas le cas, ils s’en moquent. »

Wright is right.

