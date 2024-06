Ian Wright au soutien de Bukayo Saka, mis en avant par les médias anglais après la défaite face à l’Islande

Encore la même rengaine.

À quelques jours du début de l’Euro, l’Angleterre n’est pas au mieux. Pour son dernier match de préparation, elle s’est inclinée vendredi soir à domicile face à l’Islande (0-1), et elle a surtout montré un visage inquiétant, sans révolte particulière. Plusieurs médias anglais, dont le Sun, le Telegraph et la BBC, ont étrangement choisi d’illustrer la défaite des Three Lions en mettant à la une Bukayo Saka… pourtant pas titulaire au coup d’envoi, et seulement entré en jeu pour la dernière demi-heure. Ce qui a poussé la légende d’Arsenal Ian Wright à réagir sur son compte X. « Aujourd’hui plus que jamais, soutenons ces jeunes joueurs. Nous voyons tout ce qui se passe et qui est mis en avant tel le visage de la défaite. Nous allons être bombardés d’explications et de justifications, mais ceux qui décident qui sera dans les dernières pages savent ce qu’ils font. Gardons notre énergie pour donner à ces joueurs de l’amour et du soutien tout au long du tournoi », a-t-il écrit.

Now more than ever let's get behind & support these young people. We can all see what's happening & who's being set up to be the face of defeat. We are going to be gas lit with explanations & justifications, but those deciding who goes on the back pages know what they’re doing.… https://t.co/zBZX4vPdIc

— Ian Wright (@IanWright0) June 8, 2024