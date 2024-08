Pronostic Manchester United Fulham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester United part du bon pied face à Fulham

Arrivé il y a 2 saisons à Manchester, Erik Ten Hag avait connu une première année de bonne facture avec le gain de la Carabao Cup et une qualification en Ligue des Champions. La seconde fut plus compliquée avec une élimination prématurée en Ligue des Champions, et une saison de PL catastrophique conclue en 8e position. Finalement, le coach batave a certainement sauvé sa place en remportant la FA Cup face à Manchester City (2-1). Lors de la préparation estivale, les Red Devils se sont imposés contre le Betis et les Rangers mais se sont inclinés face à Rosenborg, Arsenal et Liverpool. Le week-end dernier, les Mancuniens ont lancé leur saison en disputant le Community Shield. Dans un match cadenassé, Man U pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score par Garnacho mais s’est fait rejoindre en toute fin de rencontre. Lors de la séance des tirs aux buts, les Citizens se sont montrés les plus précis. L’intersaison a été très chargée avec le départ des martial, Varane, ou Greenwood. Dans le sens des arrivées, le club s’est montré très actif avec le recrutement des Zirkzee, ou Yoro, tandis que De Ligt vient de rejoindre le club. A noter que Ten Hag fait face à plusieurs absences puisque Hojlund, Shaw et Yoro sont touchés. Toutefois, l’effectif garde fière allure avec Fernandes, Martinez, Rashford, Garnacho (vainqueur de la Copa América cet été) ou la pépite Mainoo.

En face, Fulham a parfaitement négocié son retour dans l’élite et va y disputer sa 3e saison consécutive. A l’instar de la saison passée, où l’important Mitrovic avait quitté le club, le club londonien a vu Palinha rejoindre le Bayern comme cela était prévu déjà l’an passé. Le milieu international portugais était la pièce de voute du jeu mis en place par Marco Silva. Pour renforcer son groupe, le coach a recruté Sessegnon de Tottenham ou Emile Smith Rowe d’Arsenal, mais cela semble un peu juste pour passer un palier. Cet été, les Cottagers ont seulement disputé 3 rencontres amicales avec deux victoires face à Benfica et Hoffenheim pour un revers contre le FC Séville. Déterminé à jouer les premiers rôles cette saison, Man U ne peut pas manquer son entrée en lice à Old Trafford et devrait prendre le dessus sur une équipe de Fulham qui a perdu sa sentinelle.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

