Manchester United s'incline aux tirs au but contre Fulham en FA Cup

Manchester United 1-1 (3-4 TAB) Fulham

Buts : Fernandes (71e) pour Man U // Bassey (45e) pour Fulham

Manchester United s’enfonce un peu plus dans la crise.

14e de Premier League, Manchester United espérait compter sur la FA Cup pour retrouver le sourire. Raté puisque les hommes de Rúben Amorim se sont inclinés aux tir au but face à Fulham à Old Trafford (1-1, 3-4 TAB). Les Red Devils ne conserveront donc pas leur titre et vont devoir remporter la Ligue Europa s’ils veulent jouer à nouveau l’Europe l’an prochain.

Auteur du tir au but de la qualification face à Arsenal au 3e tour de la FA Cup, Joshua Zirkzee a cette fois-ci enfilé l’autre costume : celui du joueur qui manque son tir au but en dernier pour offrir la qualification à l’adversaire. Pour sa défense, le Néerlandais n’est pas le seul à avoir buté sur Bernd Leno qui a aussi stoppé la tentative de Victor Lindelof.

Il faut dire que le portier allemand était en feu ce dimanche puisqu’il a écoeuré les potes d’André Onana à l’image de ses parades sur une volée de Christian Eriksen (17e) ou devant Alejandro Garnacho dans les dernières secondes (90e+9) et Chido Obi-Martin en prolongation (105e). Bernd Leno a juste laissé Bruno Fernandes, parfaitement servi en retrait par Diogo Dalot, faire trembler ses filets (1-1, 71e). Le Portugais répondant à Calvin Bassey, auteur d’un coup de boule juste avant la pause (1-1, 45e).

Finalement ce n’était pas si mal Erik ten Hag.