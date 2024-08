Manchester United se réveille tardivement pour écarter Fulham

Manchester United 1-0 Fulham

But : Zirkzee (87e)

La première victoire aux forceps de la saison, sûrement pas la dernière.

Manchester United a souffert, mais est venu à bout de Fulham (1-0), grâce à Joshua Zirkzee. Auteur d’un but tardif, le Néerlandais de 23 ans conclut parfaitement son premier match à Old Trafford, après son arrivée au mercato estival en provenance de Bologne. Cette victoire permet aux Red Devils de commencer la saison de Premier League de la meilleure des manières du point de vue comptable, mais le contenu n’a pas été vraiment à la hauteur. Ils sont leaders, et qu’ils en profitent, ça ne durera peut-être pas éternellement.

Rapidement bousculés par Fulham, les hommes d’Erik ten Hag ont tenu le ballon et se sont procuré plusieurs occasions en première période, notamment par Bruno Fernandes, à la passe (24e) ou au tir (29e, 34e). Dans le deuxième acte, les Cottagers ont donné encore plus de fil à retordre à Manchester United. Sans Leny Yoro, blessé durant plusieurs mois, Harry Maguire et Lisandro Martínez ont stoppé deux actions initiées par Andreas Pereira (65e, 74e), avant que Zirkzee ne salue le théâtre des rêves (1-0, 87e).

Ça fera presque oublier l’énorme raté de Marcus Rashford et Alejandro Garnacho dans le temps additionnel.

