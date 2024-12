Dernier avec son club, Wayne Rooney persuadé d’être encore l’homme de la situation

Il semble pourtant être le seul à le penser.

Giflé sur le terrain de Coventry City ce jeudi pour la 23e journée de Championship (4-0), Plymouth Argile pointe en 24e et dernière position du classement de l’antichambre de la Premier League à la suite de cette cinquième défaite sur les six derniers matchs. De quoi inquiéter son entraineur Wayne Rooney (39 ans), même si l’ancien mancunien semblait vouloir s’accrocher à son poste après la rencontre comme le rapporte la BBC : « Je pense que je suis l’homme de la situation. Je sais comment marche le football, je ne suis pas stupide, évidemment qu’il faut obtenir des résultats. Ma plus grosse frustration de la saison, c’est que l’on ressemble à deux équipes différentes quand on est à domicile et à l’extérieur ».

« Je suis sûr que les fans se posent des questions, je sais aussi que d’autres personnes autour en auront, mais je ferai de mon mieux pour y répondre de la meilleure des manières » a-t-il complété. Pas sûr pour autant que l’infernal ami de Stéphane Guy ait beaucoup de temps devant lui, son équipe n’ayant pris que deux points en douze matchs à l’extérieur cette saison (3 buts marqués, 33 encaissés !) Pour se donner de l’air, Rooney serait bien inspiré de mener son équipe à la victoire ce dimanche lors du déplacement à Oxford United (16 heures).

Être aussi peu à l’aise en déplacement, un comble pour des Pilgrims.

En Championship, Frank Lampard met une claque à Wayne Rooney