Le documentaire sur Wayne Rooney à Plymouth Argyle à la poubelle

Last Chance W.

Exit Wayne Rooney, exit les caméras. Plymouth Argyle a mis un terme au projet de documentaire qui devait suivre sa bataille pour éviter la relégation du Championship selon le Guardian. Officiellement, c’est la spirale négative des résultats qui a enterré l’idée. Officieusement, le club ne voyait plus l’intérêt de filmer une saison qui ressemblait de plus en plus à un naufrage.

Wayne en star Netflix

L’idée du docu, lancée en grande pompe en novembre, avait été poussée par Rooney et ses conseillers. L’objectif était de filmer cette saison, sauver le club et vendre le docu à un géant du streaming et, au passage, encaisser un chèque. Mais quand une série de 10 matchs sans victoire s’est installée, le rêve Netflix s’est vite transformé en cauchemar. Les caméras, qui avaient débarqué à Harpers Park, le centre d’entraînement de Plymouth, en octobre, n’ont eu le temps de capter que deux matchs avant d’être remisées au placard. « Trop de pression, trop de distractions », aurait confié une source proche du club.

Le départ de Rooney, après une série catastrophique d’une victoire en 14 matchs, a aussi fait tomber une autre tête : celle de Neil Dewsnip, le directeur sportif. C’est lui qui avait parié sur Rooney pour redresser le club. Steven Schumacher, limogé par Stoke en septembre, fait figure de grand favori pour retrouver le banc de Plymouth qu’il avait quitté il y a seulement un an.

Une boucle qui pourrait presque faire l’objet d’un documentaire.

Après quelques mois, Wayne Rooney quitte déjà Plymouth Argyle