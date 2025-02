Alerte : Liverpool sorti de la Cup par la lanterne rouge de Championship !

But : Ryan Hardie (53e SP) pour Plymouth Argyle

Clairement, Liverpool n’en avait pas grand-chose à faire de la Cup, cette année.

En déplacement sur la pelouse de Plymouth Argyle – dernier de deuxième division – ce dimanche en Coupe d’Angleterre, Liverpool a réussi à s’incliner (1-0) et sort donc dès le quatrième tour de la compétition ! Le leader de Premier League, qui faisait tourner, mais alignait tout de même au coup d’envoi Harvey Elliott, Federico Chiesa, Diogo Jota ou encore Luis Díaz (sans compter Darwin Núñez, entré en deuxième), a concédé le seul but de la partie sur un penalty de Ryan Hardie, auteur de seulement trois buts en Championship cette saison. Malgré ses 24% de possession, l’ancienne formation de Wayne Rooney (viré fin décembre) réalise un authentique exploit, grâce notamment aux exploits de son portier, le bien nommé Conor Hazard.

WOW 😱

Ryan Hardie scores from the spot to put @Argyle ahead against Liverpool 🤯

Just look at the celebrations!#EmiratesFACup pic.twitter.com/FdHSr8tcCW

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 9, 2025