Après quelques mois, Wayne Rooney quitte déjà Plymouth Argyle

Un Red Devil qui vit un enfer.

Wayne Rooney et Plymouth Argyle, c’est déjà fini, ont annoncé les Pilgrims dans un communiqué. Après seulement quelques mois passés sur le banc, l’ancien international anglais (120 sélections) a quitté ses fonctions « d’un commun accord » avec le club, actuellement lanterne rouge de Championship. Une séparation qui intervient après une série catastrophique : six défaites sur les sept derniers matchs.

Un bilan qui laisse à désirer

Le bilan de Rooney à Plymouth est sans appel : quatre victoires en 23 matchs de championnat, une défense passoire (51 buts encaissés) et une équipe désormais à quatre points du maintien. L’assistant Mike Phelan et l’entraîneur Simon Ireland font également leurs valises, laissant Kevin Nancekivell et le capitaine Joe Edwards aux commandes pour le choc contre Bristol City.

La légende des Red Devils a tenu à remercier les dirigeants, le staff et les supporters, et a assuré qu’il garderait Plymouth dans son cœur. Mais ce nouvel échec s’ajoute à sa liste : après Derby County, DC United, Birmingham, et maintenant Plymouth, sa carrière d’entraîneur ressemble de plus en plus à une descente aux enfers.

La plus sage décision était de quitter le navire.

