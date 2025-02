Après avoir éliminé Liverpool, Plymouth Argyle s’offre un nouveau match de gala

Le Grand Chelem.

Plymouth Argyle, dernier de Championship, nous a offert le frisson du week-end en FA Cup en éliminant dimanche, à la maison, le Liverpool d’Arne Slot (1-0) – bon, un Liverpool sacrément remanié tout de même. Et le tirage au sort du cinquième tour (l’équivalent des huitièmes de finale) a lui aussi régalé les hommes de Miron Muslic.

Après après fait tomber le leader de Premier League, ils se coltineront le quadruple champion d’Angleterre en titre, Manchester City. Un duel au sommet qui, malheureusement, n’aura pas lieu au bien nommé Home Park de Plymouth, mais à l’Etihad Stadium, le 1er mars (16 h). On ne va pas se mentir : ça risque quand même de finir en grosse branlée, surtout si les Pilgrims sont toujours lanterne rouge d’ici là.

Heading to the Etihad in Round Five! 👊 pic.twitter.com/hNw7TZ43PV

— Plymouth Argyle FC (@Argyle) February 10, 2025