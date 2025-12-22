S’abonner au mag
Pep Guardiola pèsera tous ses joueurs au retour de Noël

Pep Guardiola pèsera tous ses joueurs au retour de Noël

Mollo sur la dinde et le Christmas cake.

Vainqueur de West Ham ce samedi (3-0), Manchester City a enchaîné une cinquième victoire de rang en Premier League, lui permettant de rester à deux points du leader Arsenal au classement. Formidable ? Oui, mais Pep Guardiola met en garde contre tout relâchement, comme le rapporte Reuters.

Pas de match en cas de kilos en trop

Si les joueurs pourront profiter de trois jours de repos à Noël, l’entraîneur des Skyblues a assuré qu’il contrôlerait leur poids à leur retour à l’entraînement prévu le 25 décembre : « Dès leur arrivée, après trois jours, je veux voir comment ils se présentent. Ils peuvent manger, mais je veux les contrôler. » Et gare à celui qui aurait repris un peu trop de bûche au réveillon : « Imaginez un joueur qui est actuellement en parfaite condition physique, mais qui arrive avec trois kilos en plus. Il restera à Manchester, il ne se rendra pas à Nottingham Forest [pour le match du 27 décembre]. » Déjà en 2022, Guardiola avait écarté Kalvin Phillips, revenu du Mondial avec un poids supérieur à son objectif.

Reste que malgré cette rigueur affichée, l’entraîneur mancunien est bien conscient du bienfait de ces jours de congé : « Le calendrier est tellement chargé que les joueurs ont besoin de décompresser. […] Ils doivent passer du temps avec leur famille et oublier le football. C’est une bonne chose. Pour eux, voir leur entraîneur tous les jours, c’est tellement dur ! »

Pep veut reprendre le contrôle.

Haaland porte City au sommet, Wolverhampton continue de sombrer

