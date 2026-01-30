S’abonner au mag
Fulham recrute un talent de Manchester City

Fulham recrute un talent de Manchester City

London is calling ! Comme l’ont annoncé les deux clubs ce vendredi, Oscar Bobb, âgé de 22 ans, quitte Manchester City pour rejoindre Fulham. Selon les informations de la BBC, le club londonien a déboursé 32 millions d’euros et a également accordé aux Citizens un pourcentage de 20 % sur une future revente du joueur sorti de leur académie, ainsi qu’un droit de priorité (« matching right ») sur toute offre que Fulham pourrait recevoir à l’avenir pour l’international norvégien. Les Cottagers ont précisé que Bobb s’est engagé pour cinq ans et demi, jusqu’en 2031, et qu’il portera le numéro 14.

Son nouvel entraîneur a su le convaincre

Dans le communiqué officiel de Fulham, l’ailier aux 3 buts en 47 matchs sous les ordres de Guardiola a expliqué que ses échanges avec son coéquipier en sélection Sander Berge et avec son nouvel entraîneur Marco Silva avaient été déterminants. À propos de ce dernier, Bobb n’a pas caché son enthousiasme : « Il m’a semblé très agréable, la décision a donc été facile à prendre. »

