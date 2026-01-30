Fulham recrute un talent de Manchester City

London is calling ! Comme l’ont annoncé les deux clubs ce vendredi, Oscar Bobb, âgé de 22 ans, quitte Manchester City pour rejoindre Fulham. Selon les informations de la BBC, le club londonien a déboursé 32 millions d’euros et a également accordé aux Citizens un pourcentage de 20 % sur une future revente du joueur sorti de leur académie, ainsi qu’un droit de priorité (« matching right ») sur toute offre que Fulham pourrait recevoir à l’avenir pour l’international norvégien. Les Cottagers ont précisé que Bobb s’est engagé pour cinq ans et demi, jusqu’en 2031, et qu’il portera le numéro 14.

Welcome to London’s Original, Oscar Bobb! 🇳🇴 — Fulham Football Club (@FulhamFC) January 30, 2026

Son nouvel entraîneur a su le convaincre

Dans le communiqué officiel de Fulham, l’ailier aux 3 buts en 47 matchs sous les ordres de Guardiola a expliqué que ses échanges avec son coéquipier en sélection Sander Berge et avec son nouvel entraîneur Marco Silva avaient été déterminants. À propos de ce dernier, Bobb n’a pas caché son enthousiasme : « Il m’a semblé très agréable, la décision a donc été facile à prendre. »

