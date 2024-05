Manchester City éteint Fulham et reprend la tête du championnat

Fulham 0-4 Manchester City

Buts : Gvardiol (13e, 71e), Foden (59e), Alvarez (90e+6 S.P.)

Expulsion : Diop (90e+5)

La session cerf-volant n’aura pas suffi.

Arsenal comptait sur un coup de pouce de Fulham dans la course au titre, mais Manchester City n’a laissé aucune chance aux Cottagers ce samedi (0-4). Joško Gvardiol a conclu une séquence de possession impressionnante avec un crochet à l’entrée de la surface suivi d’une frappe rasante du droit (0-1, 12e). Phil Foden a doublé la mise à l’heure de jeu, lui aussi du droit (0-2, 59e). Son 25e but de la saison, et le 17e en Premier League.

⚽️ L'ouverture du score du nouveau serial buteur de Manchester City, Joško Gvardiol 😮#FULMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/NM74VM3ihV — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 11, 2024

Gvardiol a corsé l’addition en se jetant au deuxième poteau (0-3, 71e). Dans une forme exceptionnelle, le Croate est directement impliqué dans cinq buts en Premier League sur le mois écoulé – seuls Erling Haaland et Nicolas Jackson font mieux. Julian Alvarez a ajouté un quatrième but sur penalty après l’expulsion d’Issa Diop (0-4, 90e+6). Jamais inquiété, City, qui n’a concédé qu’un seul tir ce samedi, compte désormais deux points d’avance sur Arsenal avec le même nombre de matchs. Les Gunners, eux, seront à Old Trafford dimanche pour défier Manchester United.

Le Théâtre des (mauvais) rêves ?

→ Résultats et classement de la Premier League