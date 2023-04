Manchester City bat Fulham et prend les commandes de Premier League

Fulham 1-2 Manchester City

Buts : Vinícius (15e) pour les Cottagers // Haaland (3e SP) et Álvarez (36e) pour les Citizens

Ce n’était qu’une question de temps, c’est désormais officiel.

Vainqueur sur la pelouse de Fulham (1-2) ce dimanche, Manchester City a enfin repris les commandes de Premier League à Arsenal. Sur un nuage depuis plusieurs semaines, les Citizens ne tardent pas à prendre les devants dans cette rencontre. Une faute de Tim Ream sur Julián Álvarez dans la surface de réparation, et Erling Haaland ne se fait pas prier pour égaler le record absolu de buts sur une saison de Premier League que détenaient Andy Cole et Alan Shearer – qui avaient alors joué 42 matchs de championnat – et propulser son équipe en tête (0-1, 3e). Privé d’Aleksandar Mitrović, suspendu plusieurs matchs, Fulham ne reste pas les bras croisés et revient vite à hauteur à la suite d’une belle remise de la tête de Harry Wilson pour Carlos Vinícius qui fusille Ederson du gauche (1-1, 15e).

Un simple contretemps pour les Skyblues qui reprennent de l’air peu avant la pause grâce au talent d’Álvarez : un râteau puis un fantastique enroulé du droit dans la lucarne de Bernd Leno, légèrement avancé (1-2, 36e). Pas mal pour un joueur titulaire à seulement huit reprises cette saison et autant de pions marqués. Le portier allemand se rattrape néanmoins en seconde période pour priver Haaland (47e) et Álvarez (51e) d’un doublé, tandis que les errements défensifs de la défense de City laissent planer l’ombre d’une fin de match à rebondissements. Il n’en sera rien, Manchester City valide sa huitième victoire de la saison et s’apprête à affronter le Real Madrid en demi-finales de Ligue des champions gonflé à bloc.

Le duel s’annonce phénoménal.

Fulham (4-2-3-1) : Leno – Tete, Adarabioyo, Ream (Diop, 22e), Robinson – Reed (Lukić, 76e), Palhinha – Wilson (Solomon, 76e), Pereira (Cairney, 58e), Reid (James, 77e) – Vinícius. Entraîneur : Marco Silva.

Manchester City (3-2-4-1) : Ederson – Walker, Dias, Akanji – Stones, Rodri – Mahrez (Foden, 83e), Álvarez (Silva, 83e), Gündoğan, Grealish – Haaland. Entraîneur : Pep Guardiola.

