Carton rouge officiellement retiré pour Mikautadze, qui pourra affronter Strasbourg

Metz respire un bon coup.

En colère après la tournure des événements à Saint-Symphorien samedi dernier – une défaite face à Rennes (2-3) après avoir mené, et en perdant Georges Mikautadze sur exclusion –, les Grenats ont appris une bonne nouvelle ce mardi soir. La commission de discipline de la LFP a finalement décidé d’annuler le carton rouge de l’attaquant géorgien, et de le remplacer par un carton jaune seulement. Ce qui ne changera évidemment rien au scénario cruel que les hommes de László Bölöni ont vécu face aux Bretons, mais très important pour la suite des événements : grâce à cette décision, Mikautadze sera bel et bien présent ce week-end dans le derby qui opposera Metz à Strasbourg.

Et quand on sait à quel point le roi Georges est important dans le système messin, on imagine que les dirigeants grenat vont dormir un peu plus tranquillement cette semaine.