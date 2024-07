Le FC Metz piège ses supporters pour annoncer la prolongation d’un joueur

Au regard de leur saison, on ne doutait pas que les Messins avaient de l’humour.

Le FC Metz a annoncé ce lundi la prolongation d’Ismaël Traoré (37 ans) pour une saison supplémentaire. L’international ivoirien est arrivé en Moselle en 2022 après huit ans passés à Angers, et s’est rapidement imposé comme un cadre de l’équipe messine, sur et en dehors du terrain. Alors que son contrat avec les Grenats se terminait cet été, le défenseur a choisi de prolonger l’aventure, pour le plus grand plaisir des supporters messins. Mais la communication du club a voulu jouer avec les sentiments des fans, en publiant une première vidéo pour annoncer la nouvelle avec la légende « Toutes les bonnes choses ont une fin… »

[ ℙ𝕣𝕠 ] 🥲 Toutes les 𝗯𝗼𝗻𝗻𝗲𝘀 𝗰𝗵𝗼𝘀𝗲𝘀 ont une fin… — FC Metz ☨ (@FCMetz) July 8, 2024

Que les supporters de Metz se rassurent, Traoré annonce bien dans la vidéo qu’il reste au club. Dix minutes plus tard, le club a même fait un deuxième post pour compléter la blague.

[ ℙ𝕣𝕠 ] 🔥 … et parfois, le 𝗽𝗹𝗮𝗶𝘀𝗶𝗿 𝗲𝘀𝘁 𝗽𝗿𝗼𝗹𝗼𝗻𝗴𝗲́ 🙃 🤝 @Ismael_Traore — FC Metz ☨ (@FCMetz) July 8, 2024

Pas sûr que la même chose soit faite pour Georges Mikautadze.

