Ajaccio met fin à la bonne dynamique de Metz

Metz 0-1 Ajaccio

But : Touré (90e+1) pour les Corses.

Surprise en Ligue 2 !

Jusqu’ici invaincu en championnat en 2025, Metz a connu son premier revers de l’année ce samedi face à Ajaccio(0-1). Cette défaite est un coup dur dans la lutte pour la montée des Messins, actuellement quatrièmes de Ligue 2 (44 pts) à une unité de Dunkerque, virtuel barragiste du classement. Les Corses engrangent de leur côté un précieux succès et remontent à la douzième place (30 pts).

Les Grenats n’ont jamais été totalement dans le coup, laissant à Ajaccio plusieurs opportunités majeures au cours de la rencontre, avec notamment deux tentatives sur le poteau d’Idrissa Gueye et de Gauthier Hein, ainsi qu’un but de Thierry Debès refusé pour hors-jeu. Le but est finalement tombé dans les derniers instants de la partie à la suite d’une erreur d’Arnaud Bodart, le gardien belge recruté cet hiver. Sur un coup franc lointain, l’ancien portier du Standard a mal anticipé la trajectoire du ballon et a repoussé difficilement le ballon, laissant l’opportunité à Ben Hamed Touré de trouver le chemin des filets (0-1, 90e+1).

Une bien mauvaise blague belge.

