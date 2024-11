Metz punit Ajaccio et se rapproche du podium

AC Ajaccio 0-1 FC Metz

But : Gauthier Hein (31e)

L’hospitalité corse.

Bousculés par des Ajacciens volontaires et dangereux, les Messins ont réalisé le braquage parfait sur la pelouse du stade Michel-Moretti, lundi, en clôture de la 12e journée de Ligue 2. Un hold up orchestré avec un plan simple : encaisser les coups pour mieux piquer en transition. Un plan vite compris par l’AC Ajaccio, mieux entré dans son match et passé tout proche de l’ouverture du score dès la 5e minute. Sauvés par leur barre, les Messins ont répondu par un contre éclair de Sabaly, écoeuré par Sollacaro (15e). Pendant ce temps, Alexandre Oukidja, numéro un relégué sur le banc, accélérait son échauffement pour suppléer son remplaçant habituel, Pape Sy, propulsé titulaire mais vite blessé…

Un coup du sort qui n’a pas perturbé les Lorrains, qui ont profité d’une superbe passe aveugle défensive d’Anziani vers son portier pour ouvrir le score. Jusque-là invisible, Gauthier Hein ne s’est pas fait prier pour remporter son duel (0-1, 31e). Sans une nouvelle parade de Sollacaro, les Corses auraient plié avant la pause, mais le gardien ajaccien a sorti le grand jeu face à Boleke. Ce qui a donné des idées à Alexandre Oukidja, sans doute vexé d’avoir été relégué sur le banc, et décisif face à Ibayi (70e), avant une fin de match plus maîtrisée par le FC Metz.

Grâce à ce succès étriqué, les hommes de Stéphane Le Mignan grimpent à la 5e place, à deux points de Lorient, 2e. Après trois défaites de rang, Ajaccio, de son côté, est barragiste.

