Metz passe leader après un match fou, le Paris FC s’effondre

L’un s’effondre, l’autre s’incline et le dernier en profite.

À l’occasion de la 27e journée de Ligue 2, deux prétendants à la montée dans l’élite jouaient à l’extérieur ce samedi : Metz sur la pelouse de Dunkerque, lui aussi bien placé pour l’accession en première division, et le Paris FC sur le terrain de Laval. Et les grands gagnants sont les Grenats, qui passent provisoirement leaders avec une unité d’avance sur les dauphins grâce à leur victoire complètement dingue alors que leurs adversaires du jour restent quatrièmes avec cinq points de retard. Les joueurs de la capitale, eux, rétrogradent en troisième position du classement à égalité avec Lorient… mais avec un match de moins à disputer, les Merlus pouvant donc s’échapper en cas de succès contre Bastia.

Tchokounté et Sabaly, un doublé chacun

Le PFC s’est en effet laissé corriger par les Tango, ces derniers s’imposant largement à la suite d’un doublé de Malik Tchokounté (au rebond pour l’ouverture du score, puis en deux temps pour enfoncer le clou) et un but de l’intenable Malik Sellouki (barre rentrante sur une volée pour le break). Dans l’autre rencontre, Cheikh Tidiane Sabaly a longtemps cru faire la différence via deux réalisations également et malgré la sublime égalisation signée Diogo Queiros : l’ailier a d’abord fait mouche en profitant d’un bon travail de Papa Amadou Diallo, et a ensuite remis les siens devant sur un service de Benjamin Stambouli. Mais en fin de partie, Yacine Bammou a replacé son équipe à hauteur d’un tir contré… avant que Malcom Bokele Mputu ne plante l’ultime pion, sur le gong (passe décisive de Koffi Kouao).

Quel suspense, dans ce championnat !

Dunkerque 2-3 Metz

Buts : Queiros (53e) et Bammou (90e+4) pour Dunkerque // Sabaly (30e et 72e) et Bokele Mputu (90e+9) pour Metz

Laval 3-0 Paris FC

Buts : Tchokounté (18e et 55e) et Sellouki (53e)

Metz éloigne Annecy et se rapproche de la tête