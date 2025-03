Metz éloigne Annecy et se rapproche de la tête

Metz 5-1 Annecy

Buts : Drouhin CSC (12e), Deminguet (29e), Jallow (64e), Asoro (86e) et Bokele (90e+4) pour Metz // Demoncy (69e) pour Annecy

Un écart qui passe de huit à onze points.

En dominant assez facilement Annecy lors de la 26e journée de Ligue 2, Metz a éloigné son adversaire du soir tout en montant (provisoirement ?) sur le podium : le Paris FC ayant battu Lorient, les Grenats ne sont même qu’à deux petites unités des deux leaders ! Les visiteurs, septièmes, étaient de toute façon trop limités pour empêcher les locaux de s’imposer. Malgré une double intervention signée signé Arnaud Bodart devant Yohan Demoncy et Fabrice N’Sakala avant la pause, ce sont d’ailleurs les habitués de l’ascenseur qui se sont le plus montrés.

Six buteurs différents, un seul vainqueur

Axel Drouhin a d’abord ouvert le score en renard au quart d’heure de jeu, puis Koffi Kouao a volé une balle de but à Cheikh Sabaly. Mais Jessy Deminguet n’a quant à lui pas loupé son occasion et, suite à un corner frappé par Gauthier Hein, l’ancien de Strasbourg a fait le break. Pour le reste, Clément Billemaz a gâché une belle situation et Vincent Pajot n’a pas trouvé le cadre alors qu’Idrissa Gueye n’a pas eu plus de réussite. Ablie Jallow a finalement planté la troisième réalisation des siens d’un enroulé faisant barre rentrante et Joel Asoro le quatrième (passe décisive d’Amadou Dialli, qui a également touché le montant), tandis que Demoncy a sauvé l’honneur.

Ah, et le cinquième fut l’œuvre de Malcom Bokele dans le temps additionnel !