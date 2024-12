Annecy et Metz se quittent sans but

Annecy 0-0 Metz

La purge par excellence !

Dans le froid polaire de la Haute-Savoie, Annecy et Metz n’ont pas délivré du grand football, ce samedi soir au Parc des sports. Sur une pelouse difficile, les deux équipes ont multiplié les erreurs techniques, buté sur les portiers sur un paquet d’occasions et combattu avec les mottes de terre ici et là. Un 0-0 des familles, en somme, qui ne fait pas vraiment les affaires des Grenats, qui ont en plus perdu Jessy Deminguet sur blessure en première période. Les Annéciens ont globalement maîtrisé le premier acte, avant de voir le rapport de force légèrement s’inverser en seconde période, sans que ça ne déplace des foules non plus.

Metz reste en bout de podium, Annecy est cinquième.

Pronostic Annecy Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2