Exploits de Haguenau et d’Espaly en Coupe de France, Mérignac ne passe pas loin

Des champs de patates, des maillots Crédit agricole et des joueurs gantés, un parfait vendredi soir.

0 pointé pour les clubs de National, des exploits pour les Espaviots, pour Haguenau, et Mérignac proche de faire tomber Laval, cette soirée inaugurale des 32es de finale de Coupe de France a été riche en émotions.

→ Les surprises

Haguenau a joué un mauvais coup au deuxième de National. Boulogne-sur-Mer est tombé, et grossièrement (4-1). Sur ses terres alsaciennes, l’équipe de N2 a profité d’une grosse entame en contre-attaque et d’une sortie complètement folle de Victor Delins, le deuxième gardien de Boulogne-sur-Mer. Gil Lawson, lui-même à l’origine de l’exclusion, s’est ensuite enfui tout seul pour marquer le deuxième but. Puis le troisième. Avec ses 30 piges et ses dix clubs (bulgares et français), l’ailier a fait un match parfait : deux buts, deux passes décisives et une expulsion provoquée. Les Alsaciens atteignent les seizièmes de finale de Coupe de France pour la première fois de leur histoire. Le club-house de Haguenau mériterait d’être rebaptisé.

La célébration des joueurs du FCSR Haguenau avec le millier de supporters du Parc des Sports après leur brillante qualification en 16èmes de finale de la @coupedefrance 4-1 contre Boulogne-sur-Mer pic.twitter.com/VJ0yty50AB — ici Alsace (@ici_alsace) December 20, 2024

Autre exploit, en Haute-Loire. Avant que son voisin du Puy-en-Velay ne rencontre Montpellier ce week-end, le Rocher d’Espaly s’est dressé face aux Dijonnais. Réduits à 10 contre 11, les gars du National ont été pris par la solidité de la N3, qui a tenu jusqu’aux tirs au but (1-1, 4-3 aux TAB).

→ Les formalités

Bastia a un peu manqué de précision (Amine Boutrah, Christophe Vincent) en début de match contre Saint-Joseph, mais a ensuite déroulé (5-1). Lisandru Tramoni a d’abord été à l’affût pour débloquer le match, puis le plus gros dribbleur de Ligue 2 a été à la passe. D’abord pour Clément Rodrigues, puis pour Dumè Guidi. Le local a permis aux Bastiais de souffler les deux tiers du match et de souhaiter un bon retour aux Martiniquais.

Dans le duel 100 % Ligue 2, Troyes a confirmé sa bonne forme en disposant de Metz (3-0). Renaud Ripart y est allé de son doublé. Les Troyens n’ont perdu qu’un match lors des deux derniers mois.

→ Les matchs serrés

Habituellement destiné à accueillir du rugby, le stade du Jard de Mérignac a vu Laval galérer pour disposer du club de R1. Les Lavallois ont dû attendre les tirs au but, que les vétérans Malik Tchokounté et Anthony Gonçalves (74 ans à eux deux) ont tirés en premiers (0-0, 3-4 aux TAB). Benjamin Dubois, pour les locaux, avait pourtant réussi sa panenka. Laval a passé ses trois derniers tours aux tirs aux buts.

Le FC Annecy a également galéré face au Goal FC (1-2). Dans le stade Ludovic-Giuly, c’est le malheureux Nathan Tanard qui a précipité la défaite des Rhodaniens en fin de match, marquant contre son camp.

Encore plein d’exploits prévus demain.

Goal FC 1-2 FC Annecy

Buts : Bennekrouf (53e) pour les Rhodaniens // Drouhin (23e) et Tanard (CSC 90e +3) pour les Annéciens

Troyes 3-0 Metz

But : Ripart (26e et 84e) et Irié (71e) pour l’ESTAC

Espaly 1-1 (4-3 aux TAB) Dijon

Buts : Gjeci (73e) pour les Espaviots // Lembezat (70e) pour les Dijonnais

Expulsion : Vargas-Ríos (44e) côté Dijonnais

Haguenau 4-1 Boulogne-sur-Mer

Buts : Gouletquer (6e et 66e) et Lawson (21e et 44e) pour les Alsaciens // Dabo (90e +2) pour les Boulonnais

Expulsion : Delins (16e) côté Nordistes

Bastia 5-0 RC Saint-Joseph

Buts : Tramoni (24e), Rodríguez (26e), Guidi (36e), Boutrah (45e +1) et Tomi (75e) pour le Sporting.

Mérignac 0-0 (3-4 aux TAB) Laval

