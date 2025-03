Méga dinguerie : Costil sélectionné par Nasri et Ménez pour participer à la Kings League !

Celle-là, on ne l’avait pas vu venir.

La Kings League, compétition de foot à sept lancée par Gerard Piqué et formatée pour incarner le « football de demain » – avec pour cible les très jeunes générations et les réseaux sociaux –, débarque en version française en avril. Huit équipes participent à la fête, et l’une d’entre elles est « présidée » par le créateur de contenus AmineMaTue mais surtout Samir Nasri et Jérémy Ménez. Mieux encore : ce dimanche, on a appris que Benoît Costil, sans club depuis l’été dernier et son départ de la Salernitana, ferait partie de cette team « Foot2Rue » emmenée par les trois célébrités citées plus haut. Il fera équipe avec des joueurs amateurs sélectionnés lors de la « draft » du 24 mars. La compétition se déroulera du 6 avril au 7 mai.

Le gardien Benoît Costil 🇫🇷 sera notre deuxième Wild Card pendant cette aventure F2R ! 💙💛 Accueillez le comme il se doit ! 🙌 pic.twitter.com/kEsUXbdKDW — Aminematue TV 😞🌧 (@AmineMaTueTV) March 30, 2025

Reste à savoir qui la « 360 Nation » (équipe présidée par Mike Maignan, Aurélien Tchouaméni, Jules Koundé, Manu Koné, Bryan Mbeumo et Senny Mayulu, rien que ça) et le « Wolf Pack FC » (géré par Adil Rami) sortiront de leur chapeau.

