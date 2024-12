Coupe de France : où est le cool dans ces 32es ?

Vendredi 20 décembre

→ 20h45 : Espaly – Dijon

Alexandre Janik est un homme heureux. Peut-être même l’homme le plus heureux de France au moment du coup d’envoi au stade du Viouzou d’Espaly-Saint-Marcel, en Haute-Loire. Et pour cause, sur le territoire de cette commune de la banlieue du Puy-en-Velay, peuplée de 3 547 Espaviots, Alexandre Janik est le seul supporter revendiqué du Dijon FCO. Logique quand on est originaire de Talant, en Côte-d’Or, mais de là à imaginer que son club de cœur affronte un jour celui du village où il a élu domicile depuis quelques années, c’est inespéré. Sachant qu’il reste quelques places à pourvoir en pourtour (5 euros), Alex – qui sera exceptionnellement situé en parcage – a peut-être un argument qui vous poussera à tracer la route jusqu’au Viouzou. « C’est un stade qui mélange Monaco et Braga, situé aussi dans une carrière, décrit le jeune homme à France Bleu Bourgogne. Ils ont fait une jolie tribune, le stade est sympa, je l’aime beaucoup, assez atypique. » Et avec seulement deux divisions d’écart entre les deux équipes (N3 vs N1), l’exploit est clairement possible. Reste à savoir pour qui.

Samedi 21 décembre

→ 18h : Corte (N3) – Nice (L1)

En 2006, le club corse, alors en CFA2, atteignait pour la première fois de son histoire les 32es de finale, avant de s’incliner de peu (3-2) contre le Stade rennais. Cette saison, les Cortenais – aujourd’hui en N3 – ont une nouvelle chance de rêver. En effet, sur la pelouse de Furiani, leurs adversaires niçois débarqueront avec pas moins de TREIZE absents : Dante, Youssouf Ndayishimiye, Mohamed Abdelmonem, Ali Abdi, Antoine Mendy, Morgan Sanson, Jérémie Boga, Mohamed-Ali Cho, Terem Moffi, Victor Orakpo, Tom Louchet, Pablo Rosario et Hicham Boudaoui. En plus de ça, c’est Maxime Dupé qui tiendra les bois des Aiglons à la place de l’habituel titulaire Marcin Bulka. Le moment est venu de prouver que le nombre 13 porte bonheur, histoire de fêter Noël avant l’heure.

→ 18h : Drancy – Nantes

En Île-de-France, le stade Charles-Sage de Drancy, club de N3, figure en excellente place parmi les arènes les plus accueillantes de la région. La pinte de Leffe y coûte trois euros, la quille de mousseux moins de 20 balles et quand le temps s’y prête, le barbeuc’ débite de succulentes merguez à la chaîne. L’autre définition du football champagne, en somme. En tribune, pas besoin de kop quand on a Serge, dit « Le douzième homme », qui assure le show seul avec sa cape et sa trompe. Et en arrivant, on est accueilli par une grande plaque qui rappelle qu’en dehors du football, la Jeanne d’Arc dispose d’une section marche nordique, mais aussi de chant choral et de jeu d’échecs. Assurément un stade à cocher pour sentir le parfum de la magie de la Coupe de France. Comment ? Le match se disputera à Bauer ? Bon ben laissez tomber, branchez-vous plutôt sur la troisième opposition entre Thaon et Amiens.

Dimanche 22 décembre

→ 14h45 : Bordeaux – Rennes

La Coupe de France, c’est aussi le kif de vibrer devant le représentant d’une petite bourgade de province dont on espère qu’elle fera tomber le colosse professionnel et ce, malgré l’écart de divisions. Connaissez-vous les Girondins de Bordeaux ? Ancienne gloire du football français, l’écurie girondine, parfois surnommée « Club au scapulaire », vasouille aujourd’hui dans son groupe de National 2 à la suite de quelques bricoles administratives. Contre le Stade rennais, les partenaires de Driss Trichard et Jean Grillot devront s’arracher pour espérer voir les 16es, mais rien n’est impossible, c’est d’ailleurs ça la magie de la Coupe. Le plus fou dans tout ça ? Steve Mandanda pourrait jouer son 100e (et potentiel dernier match) sous les couleurs brétiliennes contre… son frère Over qui évolue pour sa part avec la réserve des Girondins en N3, mais pourrait monter à l’occasion. Reste à voir si ce sera dans les cages ou, comme face au FC Seudre Océan lors du 4e tour, dans le champ.

→ 17h30 : Marmande – Le Mans

Non seulement le FC Marmande est le petit Poucet de cette édition 2024-2025 mais en plus, ce pensionnaire de R2 – toujours invaincu dans sa poule – a obtenu son statut à la faveur d’un sacré coup du sort. Éliminés au tour précédent par Vierzon (N3), les Lot-et-Garonnais ont été miraculeusement repêchés à la suite d’un certificat médical invalide présenté par un joueur berrichon. Et paf ! Voilà le FC Marmande, par lequel sont notamment passés Sloan Privat, Jim Allevinah et Anthony Rouault (eh oui, ça fait du beau monde) pour la première fois de son histoire au 9e tour de la reine des compétitions. Il y a 22 ans, Christophe Revault, alors gardien du Toulouse FC, brisait les rêves de coupe des amateurs lors d’une séance de tirs au but étouffante au Stadium. Cette année, la joute aura lieu dans l’enfer du stade Georges-Dartiailh (2500 places), qui a été homologué sur le fil. Le Mans, aujourd’hui en N1, est prévenu.

→ 17h30 : Thionville Lusitanos – Valenciennes

Quel est le point commun entre ces deux adversaires, évoluant respectivement en N2 et en N1 ? C’est chez le premier qu’un joueur a commencé sa formation et chez l’autre qu’il a explosé dans le monde professionnel. De qui parle-t-on ? Indice chez vous : candidat au Prix Puskás 2021. Eh oui, il s’agissait bien de Gauthier Hein qui, après avoir quitté l’AJ Auxerre cet été pour aider le FC Metz à retrouver la Ligue 1, en plus de se rapprocher de ses racines thionvilloises et de sa famille, va donc pouvoir assister à un match de Coupe de France qui, étonnamment, n’a pas encore été baptisé Heinico.

→ 21h : Lens – Paris Saint-Germain

Juste pour voir si, dans le contexte actuel, le parcage parisien sera assez joueur pour ressortir une banderole Bienvenue chez les Ch’tis.

