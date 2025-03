Ouf, les Girondins de Bordeaux ne sont pas tombés aux oubliettes

Vous aussi, vous aviez toujours dit Parc Lescure pour désigner le stade Chaban-Delmas ?

Les lecteurs de sofoot.com sont formels. Ils sont une majorité à se souvenir des Girondins de Bordeaux, club historique du football français relégué administrativement en National 2 cette saison, deux ans après une première descente en Ligue 2. Un total de 65% d’entre eux a été réceptif à cette question, qui a littéralement réveillé leurs esprits nostalgiques. Autant commencer par ceux qui n’ont pas vraiment de souvenirs du grand Bordeaux, ou qui n’ont juste pas fait d’efforts pour comprendre la question.

À commencer par kololeijkolodgelkololwiezac?et merde : « Oulala ça remonte à la Révolution française cette histoire. Ils ont été tranchés à la guillotine les royalistes de pacotilles, depuis ils votent à droite, c’est ça ? » Les Bordelais apprécieront encore plus ce commentaire d’Alexandre Yellow, qui assure qu’ « il n’y a qu’un club sur la Garonne, le Toulouse FC ».

Ben Khalfallah, Pedro Miguel et onze type

Le grand Bordeaux pour nos lecteurs, c’est certes Zizou, Giresse, Liza et tout ce qui s’ensuit. Mais ce sont aussi des joueurs un peu moins glamours dont les noms sont quand même restés dans les têtes des supporters. Et ça, on kiffe. « Gralak, Deivid, Bruno Basto ou Christian… Y en a eu des bons », énumère Corminbœuf qui se fera un plaisir de lire le dernier numéro du magazine sur nos GOATS à nous, où figure entre autres le nom de Bruno Basto. Les Girondins, c’est aussi un public fidèle, et qui ne manque pas d’humour. Comme rappelé par dEgLiNgoal : « Faut pas déconner, les Girondins sont inoubliables ! » (Avec en lien la vidéo de « Janot, si t’es sympa, laisse marquer Ben Kalfallah.« ) C’était il y a 14 ans, déjà.

Forcément, le nom de Pauleta revient très souvent. Médoc indépendant se souvient encore : « Je me rappelle son premier match avec nous contre Nantes… On était dans une passe pas terrible. Sur une de ses premières actions, il se foire un face-à- face, je me dis “C’est qui encore cette chèvre qu’on a recruté ?” Fin du match 5-0 et triplé de Pauleta. J’étais amoureux. »

Face à ces nombreuses réactions, on a dû séparer la palme du meilleur commentaire en deux. Premier lauréat, el grande Lanzor Kaomax 2 le retour, dont la cuite du week-end n’est toujours pas passée. « Le problème avec les Girondins, c’est comme avec le vin bordelais, c’est bon sur le moment, puis on a mal à la tête et il vaut mieux oublier. » Mais comment passer à côté de la poésie de Markusgrou, qui vient rappeler à tout le monde que rien ne vaut l’imagination lors des plaisirs intimes. « Quand je ne veux pas finir trop vite, j’essaie de me remémorer le 11 type de 1999. J’ai fait celle de 2009 aussi, mais j’ai tout lâché en pensant à Gourcuff. »

Tout en délicatesse.

