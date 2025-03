Un maire souhaite interdire les déplacements niçois à Monaco

Mes chers voisins.

Un derby du Sud démonstratif sur le terrain et en dehors. En marge du match entre l’AS Monaco et l’OGC Nice de samedi soir (2-1), de nombreux supporters niçois ont fait les 20 petits kilomètres qui séparent les deux villes, de quoi énerver le maire d’un village situé sur le passage.

L’élu veut interdire les déplacements niçois en Principauté

« J’en ai ras le bol du comportement des supporters niçois », lance Xavier Beck, maire de la commune de Cap-d’Ail, située à la frontière avec la Principauté de Monaco. Ils étaient plus de 2 000 à faire le déplacement au stade Louis-II, et des centaines à se réunir samedi après-midi. « C’est de pire en pire chaque année. Ce week-end, ils parlaient d’envahir la Principauté, sauf que pour cela, ils passent par chez nous, et le trajet se fait à coups de bombes agricoles et d’engins pyrotechniques », peste l’élu auprès de Nice-Matin.

Xavier Beck fait référence au manque de civisme des Niçois, qui ont craqué des fumigènes devant l’amphithéâtre et aux abords de la plage Marquet, avant de laisser derrière eux résidus d’engins pyrotechniques, déchets et débris de verre. À bout de nerfs, il souhaiterait demander au préfet des Alpes-Maritimes l’interdiction des futurs déplacements des supporters des Rouge et Noir.

Tout ça pour se faire éteindre par l’inarrêtable Mika Biereth.

