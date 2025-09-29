Les supporters de Nice annoncent boycotter le derby face à Monaco

Pas de scooters ni de fumis sur le Rocher dimanche prochain.

Le derby de la Côte d’Azur se jouera sans la Populaire Sud, le principal groupe d’ultras niçois, qui a annoncé boycotter le déplacement à Monaco à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1. En cause : la réduction du parcage visiteurs. Habituellement, 1 800 Niçois faisaient le court voyage pour remplir une bonne partie du virage sud du stade Louis-II. Cette fois, avec les travaux en cours dans l’enceinte, la jauge tombe à 1 000 places, dont 600 réservées à la Populaire Sud. Une dérogation avait pourtant déjà permis d’augmenter le parcage visiteurs de 350 places à l’occasion de la réception du Gym.

« Stade en travaux, on le sait, mais dans lequel nous ne sommes pas les bienvenus, et on nous le montre une fois de plus », a déclaré le groupe de supporters dans un communiqué publié lundi. Refusant de « sélectionner les chanceux » parmi ses membres, la Populaire Sud a annoncé que les 600 places attribuées « ne seront pas distribuées » et appelle « ceux concernés par les 400 autres places à suivre le mouvement ».

« Des résultats pitoyables »

Au-delà de l’argument logistique, le groupe de supporters pointe aussi la méforme des Aiglons : « Les résultats pitoyables de notre équipe à la dérive nous confortent dans ce choix. » Depuis le début de saison, les hommes de Franck Haise n’ont pris que 7 points sur 18 en Ligue 1 et stagnent à la 12e place du classement. Le Gym reste aussi sur une défaite d’entrée en Ligue Europa contre la Roma (1-2), après avoir été sorti du troisième tour préliminaire de Ligue des champions face au Benfica.

Heureusement qu’il reste les incroyables ultras de Monaco pour mettre le feu au Louis-II.

