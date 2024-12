La JA Drancy furieuse de ne pas pouvoir jouer à domicile face à Nantes

Drancy, qui s’y frotte s’y pique.

Qualifiée en 32es de finale de la Coupe de France, la JA Drancy (National 3) a vu le tirage au sort, lundi, lui offrir un match contre une Ligue 1 : le FC Nantes. Une rencontre que le club du 93 aurait dû disputer à domicile, mais c’était compter sans la commission de la compétition, qui n’a pas validé la tenue du match au stade Charles-Sage et a invité les Drancéens à trouver un terrain de repli, à cause d’un nombre de places assises jugé trop faible (800) et de la situation des supporters nantais (la Brigade Loire, pour ne pas la nommer), en plein conflit avec leur club et à deux doigts d’envahir la pelouse de la Beaujoire, il y a une semaine et demie lors de la réception du Havre. Un évènement remonté aux oreilles du ministère de l’Intérieur, qui a même menacé de dissoudre le groupe ultra : ambiance, donc.

« C’est un scandale, car notre stade est classé T2 par la FFF et il est donc homologué pour accueillir ce 32e de finale, lâche l’entraîneur de Drancy, Himed Hamma, dans les colonnes du Parisien. Je ressens une immense colère et beaucoup d’injustice. […] Pourquoi la commission ne vient-elle pas dans notre stade ? » Et il poursuit : « Si c’est en raison des supporters nantais, on a prévu un parcage pour eux dans notre stade. Des agents de sécurité se déplacent avec leurs ultras nantais. Nous aurions pu organiser leur déplacement avec le FC Nantes, la préfecture de police de Paris et la mairie de Drancy qui était volontaire pour nous aider. » Hamma évoque même l’idée d’un boycott si aucune solution n’est trouvée (la piste du stade Bauer est en train d’être creusée, mais elle est coûteuse), et que le match est finalement inversé : « Une chose est sûre, si on doit finalement se déplacer à Nantes, ce sera sans moi sur le banc de touche. Les joueurs sont dégoûtés de ne pas jouer à domicile et certains se posent la question de leur participation. »

Et dire que même malgré tout ça, Waldemar Kita serait quand même capable de se barrer avec la recette du match…

