Sergio Conceição bientôt de retour sur le banc du FC Nantes ?

Selon les informations d’Ouest-France publiées ce mardi, le FC Nantes et son président Waldemar Kita penseraient à nommer Sergio Conceição (50 ans) en lieu et place d’Antoine Kombouaré (61 ans), l’entraîneur actuel des Canaris. Éphémère coach du club entre 2016 et 2017, le technicien portugais pourrait à nouveau se retrouver sur le banc nantais si les résultats du club ne se redressent pas (très) rapidement.

Nantes scotché à la 17e place du championnat

Malgré le précieux point du match nul glané au Parc des Princes samedi dernier sur la pelouse du leader (1-1), le FC Nantes, sans victoire depuis le 31 août et un succès à Montpellier (1-3), reste englué à l’avant-dernière place du classement de Ligue 1. Toujours selon Ouest-France, Conceição, sans club depuis son départ du FC Porto, ne serait pas insensible aux appels du pied du président Kita pour prendre à nouveau les rênes du navire jaune et vert.

