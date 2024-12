Liverpool enfonce City dans la crise

Liverpool 2-0 Manchester City

Buts : Gakpo (12e) & M. Salah (78e SP) pour les Reds

Sur un nuage avec Arne Slot à la barre, Liverpool – probable meilleure équipe d’Europe à l’heure actuelle – a scotché Manchester City, son plus gros rival lors de la décennie écoulée, grâce à son étouffant collectif (2-0). Avec onze points d’avance sur le malade mancunien – actuellement hors de la zone de qualification pour la prochaine Ligue des champions –, ’Pool est seul au monde, tout en haut de la Premier League. Six défaites et un nul lors de ses sept derniers matchs toutes compétitions confondues : City vit décidément une bien drôle de saison.

Salah l’artiste !

Sous les yeux d’Ederson, qui paie les pots cassés du match contre Feyenoord, Stefan Ortega doit d’emblée faire face à Dominik Szoboszlai (7e, 11e) et à Virgil van Dijk, qui lui provoque des sueurs froides dans le domaine aérien (11e). Après avoir repoussé de justesse, de la main gauche, l’envoi du Néerlandais, le portier remplaçant des Citizens se retrouve pourtant à aller chercher le cuir au fond de ses filets : trouvé par Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah fixe la défense côté droit et envoie un ballon vicieux au second poteau, puis Cody Gakpo reprend tranquillement du tibia (1-0, 12e). La 7e passe décisive de l’Égyptien en PL cette saison (et même 11e toutes compétitions confondues), déjà.

Submergé par la possession adverse, acculé comme rarement par le pressing, Man City parvient enfin à ressortir à la demi-heure de jeu, mais Erling Haaland est complètement muselé par VVD. Rico Lewis parvient néanmoins à profiter d’une déviation du cyborg norvégien pour tenter sa chance des 20 mètres : la seule et unique frappe des visiteurs en première période (39e). Côté Liverpool, les 45 premières minutes se terminent sur le poteau trouvé par Alexander-Arnold, depuis l’entrée de surface (34e).

Point faible : trop forts

Un seul but de retard malgré une première période anémique : les Skyblues restent malgré tout capables de se refaire la cerise. D’autant que Salah manque le but du break pour quelques centimètres (56e), en envoyant son tir du gauche au-dessus de la transversale. Pas plus de réussite pour « Mo » quelques instants plus tard après avoir une fois de plus faussé compagnie à ses adversaires (63e). Juste avant sa sortie, Cody Gakpo s’essaie lui aussi, mais Ortega reste au poste plein axe (69e). Dans le même temps, les hommes de Pep Guardiola montrent un visage un peu plus digne de leur standing dans la conservation de balle.

Mais, temple des erreurs individuelles depuis un mois, la maison bleu ciel offre finalement sur un plateau le deuxième pion aux Reds : à la suite d’une perte de balle, Ortega finit par faucher Luis Díaz à l’entrée des seize mètres. Contrairement à sa tentative manquée en milieu de semaine, Salah transforme son penalty, à ras de terre, malgré le plongeon du portier allemand (2-0, 78e). Manchester aurait pu tout relancer dans le money time, dans la foulée d’un contrôle saucisse de Van Dijk, mais l’entrant Kevin De Bruyne décoche une frappe bien timide, stoppée en deux temps par Caoimhín Kelleher (83e). Sur les 30 matchs disputés sans Rodri depuis l’arrivée de l’Espagnol à Cottonopolis, City en a perdu 11.

Liverpool (4-2-3-1) : Kelleher – Alexander-Arnold (Quansah, 73e), J. Gómez, Van Dijk, Robertson – Mac Allister, Gravenberch – M. Salah (C. Jones, 83e), Szoboszlai, L. Díaz (Elliott, 90e+1) – Gakpo (Núñez, 73e). Entraîneur : Arne Slot.

City (4-2-3-1) : Ortega – K. Walker, Akanji, R. Dias, N. Aké – B. Silva, Gündoğan (Savinho, 58e) – R. Lewis (Grealish, 79e), M. Nunes (Doku, 57e), Foden (De Bruyne, 79e) – Haaland. Entraîneur : Pep Guardiola.