Manchester City se fait remonter trois buts par Feyenoord dans un scénario fou

Manchester City 3-3 Feyenoord

Buts : Haaland (44e SP, 53e), Gündoğan (50e) pour les Citizens // Hadj Moussa (75e), Giménez (82e) et Hancko (89e) pour Feyenoord

Cette fois, c’est sûr, Manchester City est très souffrant.

Tout le monde se demandait si la machine enrayée de Pep Guardiola allait se ramasser pour la sixième fois d’affilée, ce mardi soir, et si elle a évité un nouveau revers, elle a sans doute vécu une désillusion encore pire : se faire remonter trois buts en l’espace de quinze minutes pour concéder un nul improbable contre Feyenoord (3-3). Devant leur public, trois jours après l’humiliation subie face à Tottenham, les Citizens ont pourtant cru qu’ils avaient fait le plus dur dans une partie où ils ont souvent trouvé Timon Wellenreuther, sur leur chemin, jusqu’à ce qu’Erling Haaland ne profite d’une faute de Quinten Timber sur sa grande carcasse — un dégagement raté qui a touché son pied — pour rassurer (un peu) ses copains en transformant sereinement son penalty (1-0, 44e). Les locaux ont même pensé qu’ils avaient fait en sorte de plier l’affaire en calant deux pions supplémentaires assez rapidement après l’entracte : un pour İlkay Gündoğan à la suite d’un corner mal repoussé et d’un tir dévié par par Dávid Hancko (2-0, 50e) ; un autre pour le grand Norvégien pour le doublé d’un tacle gagnant à la réception d’un centre de Matheus Nunes (3-0, 53e).

Tranquillou, n’est-ce pas ? Pas du tout, puisque Manchester City a rappelé que c’était la crise et que ce n’était pas très brillant défensivement. Joško Gvardiol en tête, le Croate se craquant pour laisser Anis Hadj Moussa s’en aller dribbler Ederson et rallumer la flamme dans un angle fermé (3-1, 75e), avant que l’entrant Santiago Giménez n’ouvre la porte aux jeunes démons citizens en sautant sur une remise de Jordan Lotomba pour marquer du torse (3-2, 82e). Ce qui devait arriver arriva, c’est-à-dire une défense trop avancée laissant Paixão se jouer d’Ederson et servir Hancko pour un coup de casque et une égalisation inespérée (3-3, 89e). Jack Grealish a touché l’arête dans le temps additionnel, mais n’a pas réussi à empêcher un sixième match d’affilée sans victoire pour l’ancien terreur anglaise, qui reste scotchée en milieu de tableau (15e).

C’est donc ça, la fin de l’ère Guardiola ?

Manchester City (4-3-3) : Ederson – Lewis, Akanji, Aké (Simpson-Pusey, 68e), Gvardiol – Silva, Gündoğan (De Bruyne, 68e), Nunes – Foden (McAtee, 68e), Haaland, Grealish. Entraîneur : Pep Guardiola.

Feyenoord (4-3-3) : Wellenreuther – Nieuwkoop (Lotomba, 72e), Trauner, Hancko, Smal (Beelen, 68e) – Hwang (Gonzalez, 90e), Milambo (Zerriouki, 68e), Timber – Hadj Moussa, Carranza (Giménez, 72e), Paixão. Entraîneur : Brian Priske.

