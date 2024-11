Guardiola : « Rendez-moi mes joueurs, vous verrez Man City ! »

En boucle, Pep.

Humilié par Tottenham à l’Etihad Stadium (0-4), samedi, Manchester City reste désormais sur cinq défaites de rang toutes compétitions confondues. Une situation inédite pour les Skyblues depuis l’arrivée de Pep Guardiola en 2016. Encore deuxièmes en championnat, à huit points de Liverpool, Kevin De Bruyne et ses partenaires ont rendez-vous à l’Etihad ce mardi pour y affronter le Feyenoord. Mis face à ses responsabilités en conférence de presse, Pep Guardiola a évoqué le nombre selon lui trop important de blessures pour expliquer la triste série en cours.

« Vous pouvez gérer l’absence d’un ou deux joueurs, mais pas quatre ou cinq à des postes clés, a-t-il lancé, sachant que Rodri, Jérémy Doku, Rúben Dias, John Stones, Mateo Kovačić et Oscar Bobb sont out. Il est très difficile de se passer de quatre de ses défenseurs centraux. Deux milieux de terrain sont blessés. Rodri, le meilleur joueur du monde, n’est pas là non plus. Trois joueurs de champ sont blessés. Rendez-moi mes joueurs : vous verrez Man City ! »

De quoi mettre de l’eau au moulin des détracteurs lui reprochant de ne savoir composer qu’avec des équipes de top niveau.

