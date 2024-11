Pronostic Feyenoord Salzbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Feyenoord solide face à Salzbourg

Le Feyenoord avait parfaitement lancé cette nouvelle saison en remportant la Supercoupe des Pays-Bas face au PSV. Ce trophée est important pour le club car il lançait le début d’une nouvelle ère avec le danois Priske, qui a succédé à Arne Slot. En Ligue des champions, le club batave avait en revanche connu une première compliquée avec un lourd revers à domicile contre le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso (0-4). Finalement, le Feyenoord a rapidement réagi en signant 2 belles victoires à l’extérieur face à Girona (2-3) et surtout à Lisbonne face au Benfica (1-3). Parfaitement relancé, le club de Rotterdam veut profiter de la venue d’une équipe de Salzbourg dans le dur pour faire un grand pas vers la qualif’. Sur le plan national, la bande de Priske occupe actuellement la 4e place du classement d’Eredivisie avec 8 points de retard sur un PSV en grande forme. Dans cette entame d’exercice, le Feyenoord s’est seulement incliné contre l’Ajax mais a laissé plusieurs points en route lors de 4 nuls. Dans cette équipe, on retrouve des éléments de qualité avec Paixão, Bijlow, Hancko ou Timber. À noter que le Feyenoord devrait être privé de joueurs importants comme le buteur Giménez, et les anciens Niçois Lotomba et Stengs.

En face, Salzbourg a longtemps dominé le championnat autrichien mais a vu le Sturm Graz ravir le titre la saison dernière. Cet été, le club a misé sur Pep Leijnders pour repartir sur de nouvelles bases. L’ex-adjoint de Jürgen Klopp connaît un départ compliqué, notamment en Ligue des champions où sa formation a perdu ses 3 matchs sans marquer mais en prenant beaucoup de buts face au Sparta Prague (3-0), Brest (0-4) et le Dinamo Zagreb (2-0), qui sont loin d’être les plus redoutables adversaires dans cette compétition sur le papier. En championnat, Salzbourg a connu plusieurs faux pas lors des dernières semaines qui ont permis au Sturm Graz de prendre les commandes. Pour réussir un exploit aux Pays-Bas, Leijnders ne pourra pas compter sur son portier international Schlager, expulsé contre Zagreb. En revanche, Konaté, Bajcetic, Gloukh seront a priori bien présents. À domicile, le Feyenoord devrait poursuivre sur sa lancée en dominant une équipe de Salzbourg naïve. Un nouveau match à buts est attendu.

