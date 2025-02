Bruno Genesio fait une nouvelle victime

Pep Genesio passe, les autres trépassent.

Feyenoord a limogé son entraîneur Brian Priske ce lundi. Le couperet est tombé deux jours après une victoire 3-0 dans le derby contre le Sparta Rotterdam. Le mal était déjà fait puisque son équipe restait sur trois désillusions. Humiliée par Lille en Ligue des champions (6-1), elle avait enchaîné par un revers sur la pelouse de l’Ajax (2-1) et une élimination en Coupe des Pays-Bas contre le PSV (2-0). Le club avait déjà pris de grosses claques contre Leverkusen (0-4), Salzbourg (1-3) et le PSV (3-0) lors de la première partie de saison. La direction a donc décidé de jouer la carte de l’électrochoc en vue du barrage de C1 face au Milan AC, et pour sauver les meubles en championnat. Feyenoord n’est que cinquième d’Eredivisie à l’heure actuelle, à douze points de la tête. Pascal Bosschaart, qui dirigeait jusque-là les U21, assurera l’intérim.

Pas facile de succéder à Arne Slot.

