Le Feyenoord prend le meilleur sur Fenerbahçe sur la route vers la C1

Mourinho a perdu du pep’s pendant les vacances ?

Avec un but de la tête du mètre 76 d’Anis Hadj Moussa dans le temps additionnel, le Feyenoord Rotterdam a démarré sa saison en trombe dans son stade. En troisième tour préliminaire aller de Ligue des champions, les Néerlandais de Robin Van Persie se sont imposés de justesse face au Fenerbahçe à De Kuip (2-1). Ils avaient été rejoints à la 86e minute par les joueurs de José Mourinho et leur nouveau capitaine Milan Škriniar. alors que Quinten Timber, jumeau du joueur d’Arsenal Jurrien (et frère de Dylan, que personne ne connaît) avait ouvert le score en première période.

Les Turcs n’ont pas disputé de phase de groupe de Ligue des champions depuis 2008, et pourraient bien attendre au moins une saison de plus. Le vainqueur de la double confrontation affrontera le vainqueur de Nice-Benfica. Dans les autres matchs de la soirée, l’Étoile rouge de Belgrade a pris le meilleur sur Lech, en Pologne (3-1), et le Club Bruges sur Salzbourg (0-1).

Le chemin vers la Ligue des champions est pire qu’un bouchon un week-end de vacances.

