Nice prend une option sur la Ligue Europa

Nice 0-2 Benfica

Buts : Ivanović (53e) et Florentino (88e) pour les Aiglons portugais

65 ans, c’est très long, mais onze matchs, c’est long aussi. Quelques mois après sa campagne de Ligue Europa catastrophique et après six semaines de préparation, Nice a retrouvé la compétition et commence sa saison avec une défaite contre Benfica (0-1). Les Aiglons n’ont plus gagné un match de coupe d’Europe, barrages compris, depuis onze rencontres. Absents de la C1 depuis 1960, ils voient leurs chances de Ligue des champions, déjà minimes avant l’Aiglico, se réduire très sérieusement.

Débuts ratés

Les Lisboètes ont beau avoir repris la compétition depuis deux petites semaines, la différence de préparation estivale ne s’est pas faite sentir. Minés par les absences (Abdelmonem, Abdi, Bombito, entre autres), les joueurs de Franck Haise ont perdu sur blessure Morgan Sanson (28e), Dante (à la mi-temps), et n’ont pas montré grand chose. Pour sa première titularisation depuis un an et demi, Terem Moffi a été trop calme (16e) ou trop imprécis, envoyant par exemple une grosse frappe dans le petit filet d’Anatoliï Troubine (40e). Jonathan Clauss a également mal utilisé son pied gauche (50e) et globalement, Nice a manqué de rythme et de précision pour faire douter l’équipe de Bruno Lage. Largement renouvelé depuis son dernier match de 4h30 au mondial des clubs, l’effectif portugais n’a lui pas beaucoup forcé.

L’ancien Marseillais Amar Dedič a décalé Fredrik Aursnes pour un super centre à destination de Franjo Ivanović, déjà double buteur contre les Niçois avec l’Union Saint-Gilloise l’automne dernier. Il aurait pu doubler la mise sur une frappe largement à côté (61e), ou si Yehvann Diouf n’avait pas déjà commencé à réjouir les supporters niçois (62e). Énormément sollicité ce soir, le portier n’a par contre pas vu le départ de la frappe lointaine de Florentino, passée sous ses gants (0-2, 88e). Sur ce but d’un ancien éphémère Monégasque, Nice a peut-être dit au revoir à la Ligue des champions. S’il y a exploit, il devrait affronter le vainqueur de la double confrontation entre le Feyenoord et Fenerbahçe. Sinon, le retrouver en C3. La Ligue Europa c’est aussi très sympa, à condition de la disputer.

Nice (3-4-3) : Diouf – Mendy, Bah, Dante (cap.) (Oppong, 46e) – Clauss, Boudaoui, Sanson (Louchet, 28e), Bard – Bouanani (Diop, 79e), Moffi, Janson (Boga, 79e). Entraîneur : Franck Haise.

Benfica (4-4-2) : Troubine – Dedič, Silva, Otamendi (cap.), Dahl – Aursnes, Rios, Barrenechea (Florentino, 77e), Schjelderup (Prestianni, 66e) – Ivanović (Barreiro, 77e), Pavlídis (Araujo, 77e). Entraîneur : Bruno Lage.

