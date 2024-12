Nice quasiment éliminé après une nouvelle défaite

Union saint-gilloise 2-1 Nice

Buts : Ivanović (33e et 90e+2) pour l’USG // Guessand (45e+1) pour les Aiglons

En déplacement au stade du Roi-Baudouin, l’OGC Nice est revenu de Belgique avec des engelures et une défaite dans les ultimes secondes (2-1).

La première incursion belge a été la bonne pour l’USG. Lancé par la transversale de Koki Machida, Ousseynou Niang a en effet eu la place pour la donner en retrait à Mohammed Fousseini, dont la reprise repoussée par Marcin Bulka a profité à Franjo Ivanović qui n’a eu qu’à pousser le cuir au fond (1-0, 33e). Les Niçois ont, heureusement, eu la capacité de rebond nécessaire, puisque dans la foulée, Evann Guessand a remis les siens dans le bon sens. Un centre rasant de Sofiane Diop a permis à l’Ivoirien de venir couper au premier poteau du gauche et de ne laisser aucune chance à Anthony Moris (1-1, 45e+1).

Nice est au bord de l’élimination

Visiblement coupées par le froid et la pelouse boueuse de Bruxelles, les jambes des 22 acteurs n’ont plus donné grand-chose après la pause. À signaler, tout de même, le sauvetage sur sa ligne de Tom Louchet, focus au moment de dégager la tête sur corner de Christian Burgess (68e). Pour le reste, on remerciera surtout Sofiane Boufal pour les régalades balle au pied. Mais il restait une dernière action ! Dans le temps additionnel, Franjo Ivanović, complètement oublié au second poteau après le décalage d’Anouar Ait El Hadj, n’a eu qu’à envelopper son ballon en hauteur (2-1, 90e+2). Avec deux points seulement au compteur et une différence de but de -8 (troisième plus mauvaise de cette saison de Ligue Europa), Nice reste avant-dernier du classement et se trouve donc quasiment éliminé. L’Union saint-gilloise va jouer ses dernières cartes pour accrocher un barrage.

