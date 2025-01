Des mots durs, des mots de tous les jours.

Ce lundi, la Ligue de football professionnel (LFP) n’a pas traîné pour dégainer un communiqué à la suite de la rencontre entre Nice et Marseille. La LFP « condamne fermement les chants homophobes et sexistes entendus (dimanche) soir lors de la rencontre OGC Nice – Olympique de Marseille, ainsi que les banderoles racistes et sexistes déployées ». Une condamnation ferme, mais encore ?

La commission de discipline à la rescousse

Dans son communiqué, la LFP annonce que tous ces débordements seront examinés mercredi 29 janvier par la commission de discipline. Et même si la Ligue rappelle son engagement contre toutes les discriminations – avec ses campagnes de sensibilisation, ses ateliers et ses sanctions comme les retraits de points ou les fermetures de tribunes –, les incidents continuent d’enfumer les stades. Pour enrayer ce fléau, la LFP appelle à une identification et une interpellation systématique des responsables de ces actes. « Les supporters racistes, sexistes et homophobes n’ont rien à faire dans un stade de football », martèle le communiqué.

Le groupe à l’origine, ce sont les Ultras Populaire Sud, et le club concerné, c’est l’OGC Nice. Besoin de plus pour identifier les coupables ?

