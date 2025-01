Javier Tebas poursuit sa lutte contre l’inscription de Dani Olmo

Non, c’est non.

Le président de LaLiga, Javier Tebas, ne digère toujours pas l’inscription de Dani Olmo et Pau Víctor par le Barça, validée provisoirement par le Conseil supérieur du sport début janvier. « Nous sommes contre leur inscription et nous utilisons tous les recours possibles devant les instances compétentes », a-t-il clamé, dans des propos relayés par Mundo Deportivo.

Une erreur inoubliable

Tebas en profite pour rappeler qu’il n’est pas seul dans son navire : les autres clubs protestent aussi. « Ils ont raison de se plaindre de la faveur accordée au Barça », déclare-t-il, avant de dénoncer une décision du Conseil supérieur des sports (CSD) jugée « inappropriée ». Et comme un coup de poignard supplémentaire, le président précise que, même si la justice lui donne raison, les matchs disputés par Dani Olmo resteront disputés. « Quand un joueur a une licence, ses matchs ne sont pas contestables, même si la décision est annulée plus tard », lâche-t-il. Pour rappel, le Barça avait réinscrit in extremis Dani Olmo et Pau Víctor le 8 janvier, profitant d’un feu vert du CSD après avoir perdu une dérogation sur les règles financières.

Le pressing est intense.

Selon un sondage, les fans du Barça veulent un Clásico à Wembley