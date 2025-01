Selon un sondage, les fans du Barça veulent un Clásico à Wembley

Bientôt un match de Liga à Londres ?

Bientôt sans stade, le FC Barcelone songe à plusieurs alternatives pour jouer ses matchs, et notamment ses grosses affiches. Dans l’impossibilité de rester au stade olympique de Montjuïc, la mairie de Barcelone privilégiant son calendrier initialement prévu à partir du 23 avril (et l’expiration du prêt du stade), les dirigeants barcelonais doivent se réunir ce mardi 28 janvier pour évoquer une alternative pour le prochain Barça-Real, programmé le week-end des 10 et 11 mai. Les supporters, eux, auraient déjà ciblé leur préférence.

Un stade cher aux yeux des Barcelonais

Un sondage réalisé par Sport assure qu’une majorité de fans barcelonais seraient favorables à une délocalisation du Clásico au stade de Wembley, en Angleterre, devant les possibilités du stade de l’Espanyol (RCDE) et le Metropolitano de l’Atlético. Une option complètement ubuesque pour organiser l’affiche la plus emblématique de la Liga, mais qui a pourtant un semblant de logique du point de vue du fan blaugrana. En effet, c’est à Wembley que le FC Barcelone a gagné deux des quatre C1 (1992 et 2011) de son histoire.

Après tout, on joue bien des matchs européens de rugby en Afrique du Sud…

