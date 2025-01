La performance légendaire de SO PRESS aux trophées du journalisme de sport

On n’a pas fait le déplacement pour rien. Lundi 27 janvier avaient lieu les trophées du journalisme sportif.

En gros, c’est comme les Oscars d’Hollywood pour le cinéma, sauf que ça s’appelle Prix Union des journalistes de sport en France (UJSF) et que ça se passe à 9 000 kilomètres de Los Angeles, à Boulogne-Billancourt. Et c’est peu dire que la maison So Press s’est brillamment illustrée.

Le prix de l’article de l’année 2024 a ainsi été décerné à l’enquête de SO FOOT sur Vincent Labrune.

Sur la deuxième place du podium de cette catégorie, on retrouve le récit du destin tragique du marathonien Kelvin Kiptum paru dans SOCIETY.

Ensuite, le titre de meilleure interview de l’année a été décroché par notre hors-série SO 2024 (paru dans le cadre des JO, disponible ici sur commande) grâce à l’entretien fleuve de Christine Caron.

Quant à la médaille d’argent, elle revient à notre immense rencontre avec Andy Carroll publiée à l’automne 2024 dans SO FOOT.

